СМИ узнали о тайных переговорах британского правительства по Brexit

Лондон, , 03:43 — REGNUM Члены правительства Великобритании провели встречу и тайно обсудили возможный план отсрочки выхода страны из состава Евросоюза на восемь недель, сообщает газета The Daily Telegraph.

Согласно данным газеты, британский кабмин планирует согласовать этот шаг с руководством Евросоюза, если Палата общин парламента одобрит соглашение о выходе, достигнутое между премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и Брюсселем. В таком случае, дата Brexit может быть отсрочена до 24 мая.

Отметим, что 5 февраля испанское издание La Vanguardia заявило о нежелании Терезы Мэй переносить сроки выхода Великобритании из Евросоюза. По данным газеты, Мэй настойчиво придерживается мнения, что Brexit должен произойти по плану — 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля стало известно о планах британского премьер-министра Терезы Мэй провести очередной раунд переговоров с Брюсселем по выходу страны из состава ЕС. Предполагается, что встреча состоится 7 февраля в столице Евросоюза. В ней примут участие Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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