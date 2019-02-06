Бухарест обвинил Москву в провокациях в Чёрном море

Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Заявление о провокациях России в Чёрном море сделал министр национальной обороны Румынии Габриел Леш, передает телекомпания Antena3.

Леш, находясь в Соединенных Штатах, заявил, что Россия в последнее время якобы не раз осуществляла провокации в районе Чёрного моря. Румынский политик уточнил, что Россия не угрожает, а занимается именно «провокациями».

Он посетовал, что на такие «действия» румынские военные могут ответить «только в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, в особенности укрепляя трансатлантические связи с Соединенными Штатами». Поэтому он считает, что нужно «вместе» отвечать России.

Напомним, Румыния является членом НАТО. Страна вошла в альянс в рамках так называемого пятого расширения НАТО в 2004 году (в один год с Прибалтийскими странами, Болгарией, Словакией, Словенией).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Пентагон может разместить в Румынии 24 крылатые ракеты «Томагавк» с ядерными боеголовками.

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