Ушел в отставку чиновник, курировавший строительство метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 03:37 — REGNUM Зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Михаил Королёв принял решение уйти в отставку, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Издание сообщает, что контракт с Королёвым должен был истечь 28 февраля. Ему предлагалось продлить контракт, однако Королёв отказался. В комитете подчеркнули, что решение уйти в отставку он принял по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января администрация Северной столицы приняла решение расторгнуть договор с «Метростроем» на строительство трех линий петербургского метрополитена.

Позднее, 1 февраля, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение отозвать уведомление о расторжении контрактов. Сообщается, что это произошло после неудачного для петербургской администрации решения арбитражного суда.

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