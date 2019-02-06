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Ушел в отставку чиновник, курировавший строительство метро Петербурга

Политика

Он отказался продлевать контракт

Санкт-Петербург, 6 февраля 2019, 03:37 — REGNUM  Зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Михаил Королёв принял решение уйти в отставку, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Издание сообщает, что контракт с Королёвым должен был истечь 28 февраля. Ему предлагалось продлить контракт, однако Королёв отказался. В комитете подчеркнули, что решение уйти в отставку он принял по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января администрация Северной столицы приняла решение расторгнуть договор с «Метростроем» на строительство трех линий петербургского метрополитена.

Позднее, 1 февраля, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение отозвать уведомление о расторжении контрактов. Сообщается, что это произошло после неудачного для петербургской администрации решения арбитражного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга отменили «развод» с Метростроем

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Строительство метрополитена
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