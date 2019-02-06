Госдеп отчитался о переговорах Помпео с главой Афганистана

Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Телефонные переговоры провел американский госсекретарь Майк Помпео с афганским президентом Ашрафом Гани, сообщил в официальном заявлении Роберт Палладино, замглавы пресс-службы госдепа.

В ходе переговоров, которые прошли 5 февраля, Помпео заявил, что для политического урегулирования ситуации в Афганистане нужен диалог внутри страны, в том числе с участием движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вашингтон при этом, подчеркнул Помпео, выступает за мир в Афганистане.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва считает наиболее эффективным вариантом переговоров по политическому урегулированию афганской проблемы Московский формат, в который входят, помимо России и Афганистана, Китай, Иран, Индия и пять стран Центральной Азии. Вашингтон эти встречи, которые проводятся в Москве, игнорирует.

Напомним, 5 — 6 февраля в российской столице пройдут встречи с участием лидеров афганских политических партий, а также представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Комментируя предстоящие переговоры, российский МИД отметил, что «находятся силы, которые стремятся сорвать проведение этого важного мероприятия, не гнушаясь распространением в сети Интернет фейковых приглашений на него».

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В МИД РФ также отметили: некоторые страны участвуют в распространении не соответствующей действительности информации о том, что «под вывеской» внутриафганской встречи в российской столице якобы проводится заседание Московского формата. Это — домыслы, отметили в Москве.

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