Россия стала лидером по количеству запросов властей к Google

Москва, , 02:59 — REGNUM За первое полугодие 2018 года от российских государственных органов к поисковику Google поступило более 19 тысяч запросов на удаление контента, утверждает доклад Transparency Report, выпускаемый компанией Google.

Согласно докладу, всего за этот период Google получила 25 534 обращение на удаление контента от органов власти различных государств. Таким образом, доля России в количестве этих запросов составляет около 75%.

Доклад отмечает, что преимущественно запросы касались товаров и услуг, подпадающих под действие российского законодательства. Таких запросов было более 11 тысяч. Представители Google от комментариев отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля компания Google уплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. Нарушение было связано с требованием от поисковых систем подключиться к единому реестру необходимой информации с 1 октября 2018 года и убирать запрещенные сайты из выдачи поисковых запросов.

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