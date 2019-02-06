Лужков рассказал об интересах Трампа в Москве

Москва, , 01:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в конце 1990-х годов обсуждал с московской мэрией вопрос инвестиций в строительство торгового комплекса «Охотный Ряд» в центре Москвы, заявил экс-мэр столицы Юрий Лужков в интервью агентству «Интерфакс».

По словам Лужкова, Трамп обсуждал этот вопрос с бывшим главой стройкомплекса Москвы Владимиром Ресиным, однако переговоры зашли в тупик и продолжения не получили. Лужков подчеркнул, что переговоры правительства столицы с Трампом проходили «один-два раза, не более того». При этом, как отметил бывший глава столицы, Трамп так и не инвестировал ни в один проект в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн утверждал, что американский президент вел переговоры о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. Действующий адвокат Трампа Рудольф Джулиани опроверг его данные и заявил, что проект строительства в Москве небоскреба мог обсуждаться до ноября 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали вопрос строительства Trump Tower