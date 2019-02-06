«Дружеская встреча» состоялась: Болтон принял украинского министра Климкина

Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Переговоры между помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным состоялись в Вашингтоне, написал глава МИД Украины в Twitter.

«Только из Белого дома после теплой дружеской встречи с Джоном Болтоном», — сказано в твите Климкина.

Напомним, Климкин 5 февраля провел в Вашингтоне ряд встреч, в том числе с заместителем своего американского коллеги — Джоном Салливаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Климкин заявил, что Киеву надо «перезагрузить» Донбасс. Сделать это, по его словам, надо «одновременно с его возвращением» — «ментально, идеями, и экономикой».

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