Среда, 6 Февраля 2019 года
01:53:05 МСК

«Дружеская встреча» состоялась: Болтон принял украинского министра Климкина

Политика

«Только из Белого дома»

Вашингтон, 6 февраля 2019, 01:52 — REGNUM  Переговоры между помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным состоялись в Вашингтоне, написал глава МИД Украины в Twitter.

«Только из Белого дома после теплой дружеской встречи с Джоном Болтоном», — сказано в твите Климкина.

Напомним, Климкин 5 февраля провел в Вашингтоне ряд встреч, в том числе с заместителем своего американского коллеги — Джоном Салливаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Климкин заявил, что Киеву надо «перезагрузить» Донбасс. Сделать это, по его словам, надо «одновременно с его возвращением» — «ментально, идеями, и экономикой».

Читайте подробнее: Климкин: Донбасс нужно «перезагрузить»

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне Климкина примет заместитель Помпео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить