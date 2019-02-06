Американский сенат одобрил санкции против союзников Сирии

Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Американские сенаторы проголосовали за введение санкций против России как союзника Сирии, передает C-SPAN.

Законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» вводит санкции против Сирии, а также против союзников Дамаска, в том числе против Москвы и Тегерана.

Проект закона «продавило» республиканское большинство. Теперь документ будет направлен на голосование в Палату представителей американского конгресса, где большинство составляют демократы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 г. демократы заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии, России и Ирана, мотивируя это тем, что на тот момент было важнее решить судьбу законопроектов о «шатдауне».

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