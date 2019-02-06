Новая провокация? «Порошенко нужны трупы в Керченском проливе»

Москва, , 00:17 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко готовит новую полномасштабную провокацию в Керченском проливе. Об этом 5 февраля заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Буквально на днях сделал очень интересное и опасное заявление господин Порошенко. Он не только сказал о том, что не пустит российских наблюдателей в составе международных миссий, что будет вычленять их как верховный главнокомандующий. Он тогда сказал ещё одно: что мы сейчас сделаем всё в ближайшее время для обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе, но не скажу, когда это будет, потому что это тайна. И пойдут туда добровольцы — это его заявление. Среди добровольцев будут эксперты ОБСЕ», — заявил Шишкин.

«Вот это уже очень серьёзно. Первая провокация в Керченском проливе благодаря фантастическому искусству наших моряков не привела ни к какому смертельному исходу. Соответственно, сейчас будут нужны трупы», — подчеркнул он.

Дело не в том, что это необходимо президенту Украины Петру Порошенко для его избирательной компании — эти вопросы вовсе лежат «не в его компетенции», считает эксперт. Но Украина окончательно превращается в инструмент глобальной нестабильности и «именно так её сейчас собираются Соединённые Штаты использовать», полагает политолог.

«Сейчас идёт борьба с «Северным потоком — 2». Один из самых эффективных способов какой? Действительно сделать так, чтобы пролилась кровь в Керченском проливе, и европейцам будет некуда деваться и вводить новые санкции, включая блокировку «Северного потока — 2». А если «Северный поток — 2» блокируется, то каким образом можно окончательно понизить экономическую мощь Евросоюза? Дестабилизировать ту же самую Украину! Европа не получает оттуда газ, газ прекращает идти через Европу — соответственно, покупаете только очень дорогой американский газ», — пояснил Шишкин.

«Дело не в том, чтобы нажиться на этом, а в том, чтобы таким образом опустить Европу», — добавил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что в скором времени через Керченский пролив вновь будут ходить украинские суда. По его словам, украинская сторона «стопроцентно» будет добиваться свободы мореплавания в регионе.

«Я не буду говорить когда, но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания», — отметил Порошенко.