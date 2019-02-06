Киев винит Россию в своих бедах, Литва видит в ней угрозу: Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2019, 08:00 — REGNUM
- Литву пугает российский транзит в Калининград;
- Порошенко обвинил Москву в низком благосостоянии украинских граждан;
- Эхо кризиса в Венесуэле отозвалось в Болгарии;
- США пытаются раскачать российско-японские отношения;
- 11 детей остались на улице из-за пожара в Хакасии.
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