Среда, 6 Февраля 2019 года
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Киев винит Россию в своих бедах, Литва видит в ней угрозу: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

Киев винит Россию в своих бедах, Литва видит в ней угрозу: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2019, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 11:00 (время московское).

Слушайте выпуск также на сайте regnum.podster.fm/1135.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мирный договор»: ценой Курил или время остудить фантазии? Радио REGNUM

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