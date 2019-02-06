Глава МИД Украины Климкин собрался участвовать в гонке ракетных вооружений

Киев, , 00:00 — REGNUM В ситуации с разрывом ДРСМД у Украины появляется перспектива в сфере ракетного оружия, заявил 5 февраля украинский министр иностранных дел Павел Климкин в интервью «Голосу Америки».

По его словам, если США и Россия не вернутся к выполнению норм Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Украина использует свой потенциал в сфере ракетного оружия.

«И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, интеллект и необходимость защищать нашу страну. У нас уже есть потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам в будущем, решать нам», — сказал Климкин.

По сложившейся традиции, глава МИД Украины не забыл обвинить Россию в том, что она много лет нарушала договор РСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, последним достижением Украины в ракетной сфере являются заявления главы СНБО Александра Турчинова о желании сделать крылатые ракеты из старых советских комплексов ПВО С-125, принятых на вооружение в 1961 году.

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