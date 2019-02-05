Оппозиция Венесуэлы назначила «послов» в Бразилии, Парагвае и Гватемале

Каракас, , 23:59 — REGNUM Контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы назначила своих дипломатических представителей в Бразилии, Парагвае и Гватемале. Об этом сообщается 5 февраля в микроблоге законодательного органа в Twitter.

«Сегодня, на пленарном заседании Национального собрания были назначены дипломатические представители: в Бразилии — Мария Тереза Беландрия, в Парагвае — Дэвид Олсен, в Гватемале — Мария Тереза Ромеро», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Позднее Гуайдо сообщил о намерении назначить «легитимных дипломатических представителей народа Венесуэлы» в США, Канаде, Аргентине, Колумбии, Панаме, Коста-Рике, Эквадоре, Чили, Гондурасе и странах «Группы Лимы».

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