Выборы на Украине: «Повестка не отражает запросы избирателей»

Москва, , 23:51 — REGNUM В свете грядущих президентских выборов на Украине так и не нашлось политика, который бы объявил о конкретном плане мирного урегулирования на Донбассе. Об этом 5 февраля заявил официальный представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Кто из кандидатов в президенты предложил реальный механизм этого мира, мира на Донбассе? Все понимают стороны конфликта. Кто из них готов сесть и договориться? Людям в Луганске абсолютно всё равно, кто возглавляет Украину. Это другая страна, которая на протяжении пяти лет каждый божий день обстреливает, бомбит и перерезает все экономические связи», — заявил Мирошник.

Между тем именно налаживание отношений с Россией стоит в политической повестке Украины — по крайней мере, таков запрос со стороны народа, уверен он.

По его мнению, только нынешняя политическая элита Украины сопротивляется ставшей уже всем очевидной идее о том, что лишь в кооперации с Россией, в сотрудничестве с ней страна «сможет зарабатывать деньги и может поднимать свою экономику».

Вместо этого президент Украины Пётр Порошенко продолжает нагнетать «российскую угрозу», что лишь продолжает бить по его рейтингу — согласно опросам, более 70% граждан Украины считают, что их страна «движется не в том направлении».

«2013 год: прямые инвестиции 8,5 млрд при «вороватом» Януковиче, и сегодня при «демократичном» Порошенко 1,5 млрд за 2018 год. Это существенная разница. И когда сегодня показывают какие-то экономические росты, то это рост от плинтуса. 2014 и 2015 годы — это полный провал. Провалились на десятки процентов. А сегодня завод выпускал одну болванку, выпустил ещё две и говорят про 200% роста. Вот это вся логика, с которой выходит Порошенко на выборы», — заключил Мирошник.