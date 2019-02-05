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«В Европе признали существование украинских радикалов» — Килинкаров

Политика

Западные дипломаты недовольны заявлением Владимира Зеленского о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным в случае своего избрания президентом

«В Европе признали существование украинских радикалов» — Килинкаров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы

Москва, 5 февраля 2019, 23:41 — REGNUM  Заявление украинского шоумена Владимира Зеленского, зарегистрированного кандидатом в президенты Украины, не устроило европейских дипломатов. Об этом 5 февраля заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Интересна реакция послов на высказывание Зеленского. Они же как отреагировали: а вы не боитесь, что если вы сядете за стол переговоров с Путиным, вас сожгут? Если прочитать между строк: посол Франции ему говорит, как это вы сядете за стол переговоров? С ним только мы должны вести переговоры, вы не имеете права!» — заявил Килинкаров.

Ранее стало известно, что 23 января в представительстве Евросоюза на Украине состоялась встреча послов западных стран. По данным украинских СМИ, для сотрудников посольств беседа с Владимиром Зеленским получилась «обескураживающей», и после слов о намерении кандидата в случае своего избрания сесть за стол переговоров с Путиным, послы уточнили, «не боится ли он» последствий такого решения.

«Мы из этой фразы узнаём, что, оказывается, в Европе всё-таки знают, что на Украине есть радикалы, которые потенциально могут (устроить проблемы). В Европе упорно молчат и не замечают, что делают радикалы на украинских улицах. А тут вдруг говорят, вы не боитесь, что если сядете за стол переговоров, радикалы возьмут да снесут администрацию? Но главное другое. Европейцы чётко дают понять: вы не имеете права самостоятельно, без нас вести переговоры с Путиным», — считает Килинкаров.

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Политическая жизнь Украины
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