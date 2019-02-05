В Киеве ищут виноватых в неудачной ассоциации с ЕС — Килинкаров

Москва, , 23:26 — REGNUM По итогам пяти лет ассоциации Украины с Евросоюзом политические круги в Киеве оказались перед необходимостью объяснить провал избранного курса. Об этом 5 февраля заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Пятилетний опыт попытки сблизиться с Европой показал, что подписание договора об ассоциации принесёт большие проблемы для экономики Украины, что, собственно говоря, и случилось. Мы прожили этот пятилетний период движения в Европу», — заявил Килинкаров.

Киев подписал договор об ассоциации сразу после проведения президентских выборов, и теперь, чтобы оправдать экономическую несостоятельность такого решения, украинские пропагандисты «навязывают обществу мифы, начиная от (якобы оставшихся после правления Порошенко) 100 тыс. в казне и заканчивая золотыми унитазами и батонами», отметил он.

По его словам, уровень жизни граждан Украины сократился как минимум в три раза по сравнению с тем, что было в 2013 году. Фактически современная Украина получила полную зависимость от воли Международного валютного фонда (МВФ), тем самым потеряв не только политический, но и экономический суверенитет, отметил Килинкаров.

«Международный валютный фонд фактически пишет постановления кабинету министров, который они принимают в ущерб интересам своего государства. Кадровую политику проводит Госдеп, политическую часть контролирует Госдеп, а экономическую часть контролирует Международный валютный фонд. При этом мы говорим, что Украина обрела свою субъектность. Так кто управляет государством? МВФ или правительство Украины?» — заключил он.

Отметим, что 7 февраля Верховная рада может внести окончательные изменения в конституцию относительно закрепления курса государства на членство в ЕС и НАТО. Это будет уже третье, заключительное рассмотрение вопроса, и, как отметил спикер парламента Андрей Парубий, для его принятия необходимо будет собрать 300 голосов.