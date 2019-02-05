Эрдоган напомнил Ципрасу о беглых турецких военных

Анкара, , 23:12 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил премьер-министру Греции Алексису Ципрасу о беглых турецких военных, выдачи которых от Греции добивается Турция, 5 февраля передает агентство Reuters.

На совместной с Ципрасом пресс-конференции в Анкаре Эрдоган выразил надежду на «большее сотрудничество» в деле о репатриации восьмерых военных, бежавших после попытки госпереворота 2016 года.

Турция обвиняет беглых военных в причастности к организации FETO радикального проповедника Фетхуллы Гюлена и участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Читайте также: Греция отказалась выдать Эрдогану турецких «изменников»