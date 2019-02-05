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Эрдоган напомнил Ципрасу о беглых турецких военных

Политика

Президент Турции надеется на «большее сотрудничество»

Анкара, 5 февраля 2019, 23:12 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил премьер-министру Греции Алексису Ципрасу о беглых турецких военных, выдачи которых от Греции добивается Турция, 5 февраля передает агентство Reuters.

На совместной с Ципрасом пресс-конференции в Анкаре Эрдоган выразил надежду на «большее сотрудничество» в деле о репатриации восьмерых военных, бежавших после попытки госпереворота 2016 года.

Турция обвиняет беглых военных в причастности к организации FETO радикального проповедника Фетхуллы Гюлена и участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.

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