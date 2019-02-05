Недопуск членов ОБСЕ из РФ: Признает ли теперь Москва выборы на Украине?

Москва, , 23:07 — REGNUM Недопуск российских представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территорию Украины даёт повод Москве принципиально не признавать президентские выборы в этой стране. Об этом 5 февраля заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В отношении признания или непризнания выборов, это будет на самом деле определять Россия по окончанию избирательного процесса. Хотя сам факт того, что российские представители в ОБСЕ не будут присутствовать и наблюдать за ходом избирательной кампании, это тоже даёт право не признавать выборы в принципе. Вопрос лишь в целесообразности принятия такого решения», — заявил Килинкаров.

По его мнению, в любом случае выборы станут предельно «грязными» и непрозрачными. И то, что Порошенко прямым текстом заявил о недопуске российских членов ОБСЕ, уже говорит о намерениях украинского президента, а также его уверенности в безнаказанности перед лицом международного сообщества.

«Меня удивляет позиция президента, которая была озвучена в отношении недопуска членов ОБСЕ. Я просто не понимаю, в качестве кого в данной ситуации выступал президент? В качестве действующего президента или кандидата? Если в качестве кандидата, то у него есть конфликт интересов: как кандидат в президенты он ограничивает права отдельных членов ОБСЕ, которые должны мониторить ситуацию на выборах, и таким образом создаёт себе комфортные условия для манипуляции результатами выборов», — подчеркнул Килинкаров.

«Не сомневаюсь, что попытка фальсификации результатов выборов будет. Другого пути победить на этих выборах, я считаю, у Порошенко нет», — добавил он.

4 февраля в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, согласно которому представителям России будет запрещено участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах главы государства и парламента Украины. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении отдать приказ Государственной пограничной службе, чтобы не пропускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы Украины 31 марта.