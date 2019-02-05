Россия ожидает от ОБСЕ «принципиальной позиции» по наблюдателями на Украине

Москва, , 22:59 — REGNUM Москва будет настаивать на принципиальной позиции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в ситуации с российскими наблюдателями на президентских выборах на Украине. Об этом 5 февраля заявил РИА «Новости» постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский дипломат назвал, «мягко говоря, очень слабой формулировкой» сегодняшнее заявление представителя БДИПЧ, который усомнился в том, что отказ допускать российских наблюдателей соответствует обязательствам Киева в рамках ОБСЕ.

«Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны», — подчеркнул Лукашевич.

Он напомнил, что бюро ранее выразило намерение «исходить из имеющихся нормативов и принципов, которые являются руководящими для наблюдательных миссий организации в государствах-участниках».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение Киева не пустить на территорию страны российских наблюдателей, которые прибудут в составе делегации ОБСЕ для контроля за проведением президентских выборов.

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