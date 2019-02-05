Вторник, 5 Февраля 2019 года
23:08:13 МСК

Экс-президент Коста-Рики отрицает обвинения в «харассменте»

Политика

«Я никогда не действовал неуважительно по отношению к воле любой женщины»

Сан-Хосе, 5 февраля 2019, 23:00 — REGNUM  Экс-президент Коста-Рики Оскар Ариас Санчес отрицает обвинения в сексуальных домогательствах со стороны анонимной гражданки, заявившей о «харрасменте» полиции и журналистам, 5 февраля передает агентство Associated Press.

«Я никогда не действовал неуважительно по отношению к воле любой женщины… В своей общественной жизни я пропагандировал гендерное равенство, поскольку считаю его незаменимым средством достижения более справедливого и равноправного общества для всех людей», — заявил Оскар Ариас Санчес.

Оскар Ариас Санчес, который был президентом Коста-Рики в 1986 — 1990 и 2006 — 2010 годах, также является лауреатом Нобелевской премии мира 1987 года за миротворческие усилия в Латинской Америке.

Читайте также: Бывшего президента Коста-Рики обвиняют в сексуальных домогательствах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием представителей власти
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить