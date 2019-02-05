Минобороны: Обстрелы из зоны «Идлиб» происходят почти ежедневно

Дамаск, , 22:56 — REGNUM Боевики радикальных группировок, остающихся в зоне «Идлиб» в Сирии, продолжают нарушать режим прекращения огня, сообщил 5 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По словам Сергея Соломатина, за истекшие сутки незаконные вооруженные формирования обстреляли три населенных пункта в провинции Алеппо и одно поселение в провинции Хама.

«В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Суккари, Заммар и Телль-Харма (трижды) провинции Алеппо, а также Ачан провинции Хама», — сказал начальник российского Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля сирийские правозащитники потребовали от ОЗХО прислать комиссию в зону «Идлиб», где замечена подготовка боевиками провокации с отравляющими веществами.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Сирии возможны новые провокации с отравляющими веществами