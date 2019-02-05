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Бывшего президента Коста-Рики обвиняют в сексуальных домогательствах

Политика

Всё произошло 1 декабря 2014 года в доме Оскара Ариаса Санчеса в Сан-Хосе

Сан-Хосе, 5 февраля 2019, 22:53 — REGNUM  Бывшего президента Коста-Рики и лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса Санчеса обвиняют в сексуальных домогательствах, 5 февраля передает агентство Associated Press.

Женщина, имя которой не озвучивается, обратилась в полицию и рассказала подробности домогательств бывшего президента и Нобелевского лауреата изданию Semanario Universidad.

По словам потерпевшей, всё произошло 1 декабря 2014 года в доме Оскара Ариаса Санчеса в Сан-Хосе. Бывший президент вел себя в высшей степени непристойно — схватил её за грудь, пытался целовать и даже прикоснулся к промежности.

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