Поспред Венесуэлы в ООН: Трамп хочет развязать войну

Нью-Йорк, США, , 22:53 — REGNUM Власти США используют доставку гуманитарной помощи в Венесуэлы как предлог для развязывания войны. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Венесуэлы в Организации Объединённых Наций Хорхе Валеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская марионетка, спикер национальной ассамблеи Венесужлы Хуан Гуайдо объявил, что 14 февраля в Вашингтоне состоится международная конференуия для сбора гуманитарной помощи Боливарианской республике.

Он пояснил, что гуманитарная помощь будет собираться в трех пунктах — в городе Кукуте который расположен в Колумбии прямо на границе с Венесуэлой, а также в Бразилии и на острове в Карибском море.

Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявил, что обещанная США гуманитарная помощь для Боливарианской республики — это «политическое шоу» и повод для внешнего вмешательства.

Постпред Венесуэлы при ООН заявил, что американская затея с гуманитарной помозью — это повод для президента США Дональда Трампа развязать войну, которая станет катастрофой с непредсказуемыми гуманитарными последствиями.

«Венесуэла — суверенная страна, которая способна восстановить свою экономику, реализуя собственные проекты, которые развивал президент Мадуро. Нельзя прикрываться столь благородной целью для оправдания войны против Венесуэлы», — сказал Валеро.

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