Глава МИД Колмубии прибыл в Вашингтон обсуждать Венесуэлу

Богота, , 22:36 — REGNUM Министр иностранных дел Колумбии Карлос Трухильо прибыл в Вашингтон, где у него должны состоятся встречи с государственным секретарем США Майком Помпео и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба МИД Колумбии.

Сообщается, что сегодня, 5 февраля, Трухильо встретится с госсекретарем Помпео и его заместителем по вопросам западного полушария Кимберли Брайер.

Затем глава МИД Колумбии переговорит с министром внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и председателем комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Элиотом Энгелом.

На следующий день, 6 февраля, Трухильо проведет встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти вполне недвусмысленно намекают на то, что они готовы начать вторжение в Венесуэлы и использовать в качестве плацдарма для такого вторжения соседнюю Колумбию.

Напомним, что в Венесуэле США инспирировали попытку государственного переворота, которая пока не увенчалась успехом.

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