СМИ: в Сирии возможны новые провокации с отравляющими веществами

Дамаск, , 22:32 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят провокацию с применением отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб, сообщает 5 февраля РИА Новости со ссылкой на сирийского правозащитника Ахмада Казема.

По его словам, террористы десять дней назад на двух машинах скорой помощи организации «Белые каски» перевозили ёмкости с хлором из города Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун.

Правозащитник утверждает, что баллоны с хлором помещены в холодильные камеры в Хан-Шейхуне.

При этом скандально известные «Белые каски» готовятся снимать видеоролики с пострадавшими от хлора людьми.

Сирийские правозащитники обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием отправить в этот район специальную комиссию, не дожидаясь осуществления провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористы по прежнему способны на провокацию с применением отравляющих веществ против мирных жителей в Сирии.

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