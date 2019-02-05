Вторник, 5 Февраля 2019 года
22:05:21 МСК

Папа Франциск предостерег от войны между мусульманами и христианами

Политика

Римский первосвященник побывал в Объединённых Арабских Эмиратах

Ватикан, 5 февраля 2019, 22:05 — REGNUM  Папа Римский Франциск предостерег от ненависти и войны между христианами и мусульманами. Об этом римский первосвященник заявил сегодня, 5 февраля, во время своей апостольской поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Понтифик побеседовал с журналистам в самолете на обратном пути в Ватикан из ОАЭ. Франциск дал высокую оценку ОАЭ, в том числе в религиозном плане.

«Я увидел современную, гостеприимную страну. Страну, которая смотрит в будущее», — сказал Папа.

Он упомянул совместный документ, который подписал в Абу-Даби вместе с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира «Аль-Азхар» шейхом Ахмадом Аль-Тайибом.

«Это документ родился из веры в Бога, который является отцом всех и отцом мира. Он осуждает любое разрушение, любой терроризм», — сказал понтифик.

Франциск заявил, что для него сейчас существует лишь одна самая большая опасность — это война между христианами и мусульманами, от которой он предостерегает.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский «почувствовал добрую волю» властей ОАЭ по Йемену

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Ватикане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить