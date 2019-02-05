Вторник, 5 Февраля 2019 года
21:57:04 МСК

Жертвами взрыва в сирийской Хаме стали четыре мирных жителя

Политика

Взрыв произошёл в окрестностях города Саламия

Хама, Сирия, 5 февраля 2019, 21:56 — REGNUM  Четыре человека погибли и ещё трое получили ранения в результате взрыва в сирийской провинции Хама, передаёт 5 февраля государственное телевидение Сирии.

Как сообщается, взрыв произошёл во время сельскохозяйственных работы в деревне Расм аль-Ахмар, расположенной к северо-востоку от города Саламия.

По предварительным данным, мирные жители подорвались на одной из многочисленных мин, которые были оставлены во время отступления боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 24 января в Дамаске произошёл взрыв в районе, где располагается посольство России в Сирии. В результате теракта оказалось повреждено несколько зданий, тем не менее никто не пострадал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить