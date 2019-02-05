Жертвами взрыва в сирийской Хаме стали четыре мирных жителя

Хама, Сирия, , 21:56 — REGNUM Четыре человека погибли и ещё трое получили ранения в результате взрыва в сирийской провинции Хама, передаёт 5 февраля государственное телевидение Сирии.

Как сообщается, взрыв произошёл во время сельскохозяйственных работы в деревне Расм аль-Ахмар, расположенной к северо-востоку от города Саламия.

По предварительным данным, мирные жители подорвались на одной из многочисленных мин, которые были оставлены во время отступления боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 24 января в Дамаске произошёл взрыв в районе, где располагается посольство России в Сирии. В результате теракта оказалось повреждено несколько зданий, тем не менее никто не пострадал.