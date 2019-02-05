Премьер-министр Финляндии ушёл на больничный второй раз за полгода

Хельсинки, , 21:41 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля взял больничный из-за гриппа. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба правительства страны.

Как ожидается, глава кабинета министров будет отсутствовать на рабочем месте в течение двух дней, 6−7 февраля. В связи с этим отменены некоторые встречи и мероприятия, значившиеся в рабочем графике премьера.

Отметим, что Юха Сипиля берёт больничный уже во второй раз за последние полгода. В середине сентября премьер-министр Финляндии также отсутствовал в течение двух дней. Тогда сообщалось, что врачи диагностировали у него обостряющийся тромбоз лёгких.