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Премьер-министр Финляндии ушёл на больничный второй раз за полгода

Политика

Юха Сипиля будет лечиться от гриппа, сообщили в пресс-службе правительства

Хельсинки, 5 февраля 2019, 21:41 — REGNUM  Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля взял больничный из-за гриппа. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба правительства страны.

Как ожидается, глава кабинета министров будет отсутствовать на рабочем месте в течение двух дней, 6−7 февраля. В связи с этим отменены некоторые встречи и мероприятия, значившиеся в рабочем графике премьера.

Отметим, что Юха Сипиля берёт больничный уже во второй раз за последние полгода. В середине сентября премьер-министр Финляндии также отсутствовал в течение двух дней. Тогда сообщалось, что врачи диагностировали у него обостряющийся тромбоз лёгких.

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