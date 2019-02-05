Порошенко определился, какая задача является для него главной

Киев, , 21:34 — REGNUM Главной задачей для Украины её президент Пётр Порошенко назвал преодоление бедности украинских граждан.

Об этом Порошенко заявил 5 февраля на встрече с представителями Американской торговой палаты на Украине, которую транслировали ведущие телеканалы и интернет-ресурсы страны.

По словам Порошенко, он намерен обратить свое внимание на «преодоление бедности, создание мощного платежеспособного спроса внутри нашего государства».

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент по оценкам целого ряда международных организаций Украина за последние четыре года превратилась в беднейшую страну Европы

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