Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД

Брюссель, , 21:25 — REGNUM Министры обороны стран НАТО на встрече Брюсселе обсудят последствия ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для безопасности членов альянса. Об этом 5 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

Отмечается, что встреча запланирована на 13−14 февраля. Точная повестка переговоров пока не раскрывается, тем не менее источник сообщил, что министры намерены «обменяться мнениями и дать рекомендации относительно последствий нарушения Россией ДРСМД».

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Как передавало ИА REGNUM, накануне представитель Госдепартамента США Ванесса Аскер заявила, что несмотря на приостановку своего участия в ДРСМД, Вашингтон продолжит соблюдать условия соглашения в течение ближайшего полугода — такой срок США дали России на то, чтобы «вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора».

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты прекращают выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и запускают процедуру расторжения соглашения. Через шесть месяцев американская сторона намерена полностью выйти из договора.

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