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Папа Римский «почувствовал добрую волю» властей ОАЭ по Йемену

Политика

Папа Франциск завершил исторический визит на Аравийский полуостров

Ватикан, 5 февраля 2019, 21:22 — REGNUM  Папа Римский Франциск надеется, что власти Объединенных Арабских Эмиратов будут способствовать установлению мира в Йемене, 5 февраля передает агентство Associated Press.

«Я почувствовал добрую волю для установления мира», — заявил понтифик журналистам на борту своего самолета по пути из Абу-Даби в Ватикан.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля папа Римский завершил исторический визит в ОАЭ — Франциск стал первым главой Католической церкви, ступившим на Аравийский полуостров.

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