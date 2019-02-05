Заявление: «Народный фронт» хочет сорвать восстановление мира в Донбассе

Киев, , 21:08 — REGNUM Атака политической силы «Народный фронт» на Виктора Медведчука доказывает — больше всего на свете «партия войны» боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Об этом заявили сегодня, 5 февраля, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее сегодня в Генеральной прокуратуре Украины сообщили об открытии уголовного производства против Медведчука в связи «с возможной государственной изменой и сепаратизмом». Производство открыто по обращению народного депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука.

«Предсказуемость и примитивность национально озабоченных из «партии войны» получила очередное наглядное подтверждение. Они отреагировали вскоре после того, как председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на съезде партии 29 января обнародовал План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, особо отметив: «Хочу успокоить национально озабоченных и недалеких политиков — как тех, кто при власти, так и тех, кто к ней рвется. Наш план полностью соответствует Минским соглашениям, утвержденным главами государств «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии, — Резолюцией Совета Безопасности ООН, а также (и это крайне важно) действующей Конституции Украины, которая является Конституцией унитарного государства, предусматривающей автономный статус одного из регионов. Поэтому внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона», — говорится в заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В партии отметили, что прошло всего несколько дней, и народный депутат из «Народного фронта», «вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук», — Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом.

«Очередное дикое, популистское заявление, пронизанное полным отрицанием Конституции, стоит в одном ряду с недавним заявлением лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка, который призвал «освободить Украину от Медведчука», и является частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле — получить толику внимания СМИ и одобрение своих политических хозяев — «вашингтонского обкома», — говорится в заявлении.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» уверены в полной несостоятельности и «Народного фронта», и самого Тетерука, «который в этой ситуации годится только на роль мальчика для битья».

«Впрочем, с Яценюком и его шестерками всегда так — сначала они «пробивают дно», а потом удивляются, что не хватило высоты», — отмечается в заявлении.

В завершение в политсиле подчеркивают, что та готовность, с которой ГПУ дала ход этим «бредовым обвинениям», наглядно демонстрирует, что власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование «Оппозиционной платформы — За жизнь», чей кандидат является главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах.

Напомним, что 31 марта на Украине пройдут очередные президентские выборы, а осенью должны состояться выборы в парламент страны.