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Турецкие СМИ: Бронетехника США перебрасывается в Сирию из Ирака

Политика

На одном из пограничных пунктов были замечены 150 грузовиков с оборудованием и бронетехникой

Дамаск, 5 февраля 2019, 21:15 — REGNUM  Военные США перебросили из Ирака в северо-восточные районы Сирии, занятые курдскими отрядами, не менее 150 грузовиков с бронетехникой и оборудованием, сообщает 5 февраля турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

В частности, агентство утверждает, что вечером 4 февраля из Ирака через пограничный пункт «Симелка» на сирийской границе в логистические центры армии США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин прошла колонна из 150 грузовиков, перевозящих бронеавтомобили Humwee и генераторы электроснабжения, применяемые для оборудования военных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии с 2014 года без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе Америки над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и начале вывода войск из Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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