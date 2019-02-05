Папа Римский готов стать посредником по Венесуэле

Ватикан, , 21:09 — REGNUM Папа Римский Франциск пока не прочел письмо Николаса Мадуро с просьбой о поддержке мирного диалога в Венесуэле, но готов быть посредником — если «обе стороны попросят этого», 5 февраля передает агентство Reuters.

«Я прочитаю письмо и посмотрю, что можно сделать, — заявил Франциск журналистам на борту своего самолета по пути из Абу-Даби в Ватикан. — Но исходное условие — обе стороны попросят этого. Мы к этому готовы».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо папе Франциску с просьбой о помощи в преодолении политического кризиса в стране.

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