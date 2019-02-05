Самолет-разведчик ВМС США летал у берегов Крыма

Москва, , 20:58 — REGNUM У берегов Крыма был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Orion Aries II. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Согласно данным ресурса, самолет-разведчик ВМС США взлетел с авиабазы на острове Крит и направился в акваторию Черного моря. EP-3E Oriom изучал воздушное пространство вдоль российского черноморского побережья, а спустя час приблизился к береговой линии России на расстояние 22 километра.

Самолет-разведчик летел на высоте около семи тысяч метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года военный блок НАТО взял курс на конфронтацию с Россией после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Североатлантический альянс усиливает свою военную инфраструктуру у западных рубежей России, а полеты самолетов-разведчиков НАТО в непосредственной близости от российских границ стали регулярными.