Президент Ирана поблагодарил Трампа за честность

Тегеран, , 20:57 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ему «приятна» честность президента США Дональда Трампа в отношении американского военного присутствия в Ираке, 5 февраля передает агентство Associated Press.

«Вы говорите, что останетесь в Ираке, чтобы наблюдать за Ираном. До этого вы говорили, что остаётесь там для борьбы с терроризмом. Это так приятно, что вы честно раскрыли себя!» — заявил Рухани в комментарии иранским СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Ирака Бархам Салех призвал Трампа «не нагружать своими проблемами» его страну — ранее президент США заявил, что хочет оставить войска в Ираке, чтобы «наблюдать за Ираном».

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