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В Польше начали создавать кибервойска

Политика

Министр обороны Польши назначил представителя по созданию войск кибербезопасности

Варшава, 5 февраля 2019, 20:57 — REGNUM  Министр обороны Польши Мариуш Блащак официально назначил полковника Кароля Моленду полномочным представителем военного ведомства по созданию войск по борьбе с угрозами сфере кибербезопасности, сообщает 5 февраля RT.

При этом польский министр обороны заявил, что создающимся войскам уже поставлены конкретные цели.

Блащак уточнил, что новые войска будут выполнять свои задачи в тесной интеграции с национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители военных ведомств Польши и Британии заявили о достижении договоренности о совместной борьбе с «кибератаками и и враждебной активностью России».

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