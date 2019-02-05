В Польше начали создавать кибервойска

Варшава, , 20:57 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак официально назначил полковника Кароля Моленду полномочным представителем военного ведомства по созданию войск по борьбе с угрозами сфере кибербезопасности, сообщает 5 февраля RT.

При этом польский министр обороны заявил, что создающимся войскам уже поставлены конкретные цели.

Блащак уточнил, что новые войска будут выполнять свои задачи в тесной интеграции с национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители военных ведомств Польши и Британии заявили о достижении договоренности о совместной борьбе с «кибератаками и и враждебной активностью России».

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