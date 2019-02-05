Медведчук считает, что на Украине против него начали политические репрессии

Киев, , 20:51 — REGNUM Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Виктор Медведчук заявил, что против него на Украине развернуты политические репрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Медведчука Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена». Дело было возбуждено по запросу депутата Рады после того, как Медведчук выдвинул свой план мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, что Медведчук предложил дать Донбассу автономию в составе Украины в соответствии с действующим украинским законодательством. Автономия предполагает, что в Донбассе может быть собственное правительство и собственный парламент.

После информации о возбуждении против него уголовного дела, Медведчук заявил, что в его плане нет ничего, чтобы противоречило конституции Украины и другим действующим на Украине законам.

«Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе и политические репрессии в отношении меня», — сказал Медведчук.

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