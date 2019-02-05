Парламент Франции принял закон против «желтых жилетов»

Париж, , 20:47 — REGNUM Парламент Франции принял законопроект, ограничивающий проведение акций протеста в стране, 5 февраля передает агентство Reuters.

Национальное собрание Франции приняло закон 387 голосами против 92. В ближайшее время ожидается одобрение закона Сенатом и его подписание президентом Эммануэлем Макроном.

Законопроект, предложенный в связи с массовым протестом «желтых жилетов», запрещает протестующим скрывать лица, а также дает полиции более широкие полномочия по противодействию «потенциальным нарушителям спокойствия».

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