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Парламент Франции принял закон против «желтых жилетов»

Политика

Законопроект запрещает протестующим скрывать лица и дает полиции более широкие полномочия

Парламент Франции принял закон против «желтых жилетов»
Ella87
Желтые жилеты

Париж, 5 февраля 2019, 20:47 — REGNUM  Парламент Франции принял законопроект, ограничивающий проведение акций протеста в стране, 5 февраля передает агентство Reuters.

Национальное собрание Франции приняло закон 387 голосами против 92. В ближайшее время ожидается одобрение закона Сенатом и его подписание президентом Эммануэлем Макроном.

Законопроект, предложенный в связи с массовым протестом «желтых жилетов», запрещает протестующим скрывать лица, а также дает полиции более широкие полномочия по противодействию «потенциальным нарушителям спокойствия».

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