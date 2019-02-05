Военные Судана разогнали демонстрацию у здания Верховного суда в Хартуме

Хартум, , 20:38 — REGNUM Военные Судана использовали слезоточивый газ для разгона демонстрации у здания Верховного суда в Хартуме, 5 февраля передает агентство Reuters.

Сообщений о жертвах и пострадавших в ходе разгона демонстрации нет. В акции протеста участвовали около 200 активистов, которые требовали освобождения ранее задержанных участников протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты с требованием отставки многолетнего лидера Судана Омара аль-Башира продолжаются в африканской стране с середины декабря 2018 года.

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