Москва и Душанбе должны доказать лояльность друг другу — мнение

Душанбе, , 20:36 — REGNUM

«Сложно предположить, как сложится ситуация в Афганистане и что там может произойти в будущем, поэтому Таджикистан серьезно заинтересован в укреплении своих границ. Так же, как в этом заинтересована и Россия», — сказал политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов, комментируя ИА REGNUM встречу российского дипломата с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По мнению Мирсаидова, «Россию сегодня тревожит, прежде всего, международная обстановка и сложившаяся ситуация в сфере безопасности. И поэтому Москва хочет заручиться поддержкой своих ближайших союзников и друзей».

"Таджикистан вопрос безопасности границ волнует не меньше, чем Москву, потому что наша страна сталкивается с серьезными рисками из-за общей границы с Афганистаном и намерений США вывести войска с территории страны. Сложно предположить, как сложится ситуация в Афганистане и что там может произойти в будущем. Поэтому Таджикистан серьезно заинтересован в укреплении своих границ. Так же, как в этом заинтересована и Россия».

Политический обозреватель уверен в том, что «стороны найдут точки соприкосновения», хотя очень многих в Таджикистане волнует вопрос, «что хотела бы Россия получить взамен от Таджикистана».

"Таджикистан в свою очередь хочет, чтобы Россия доказала, что остается стратегическим партнером страны. Прежде всего, доказательством дружбы может стать оказание военно-технической помощи для укрепления границы. Это необходимо» — подчеркнул собеседник.

Второй вопрос, на котором Мирсаидов акцентировал внимание, — положение трудовых мигрантов в России.

«Мне лично очень бы хотелось, чтобы наши граждане, уезжая в Россию, жили в нормальных условиях, по крайней мере, чтобы с ними по-человечески обращались. Но иногда из России на родину поступают сообщения, что правоохранительные органы России грубо нарушают права наших граждан».

Исходя из этого, Мирсаидов считает, что «обе стороны должны подтвердить и доказать тот факт, что, как и раньше, являются стратегическими партнерами и будут придерживаться всех тех договоренностей, которые были заключены между нашими странами».

Менее очевидным, но не менее важным вопросом, по мнению собеседника, является вопрос образования.

«Россия активно работает в этом плане на территории бывших союзных республик. И это хорошо, ведь Таджикистан тоже заинтересован в поднятии уровня образования. Мы никогда не отрицали, что уровень преподавания в вузах России в целом выше, чем в Таджикистане, и поэтому совместные усилия в этом направлении можно только приветствовать.

Предположу, что в ближайшее время будут предприняты определенные шаги, чтобы содействовать получению новых знаний таджикскими студентами. Возможно, Россия захочет расширять программы по линии сохранения культурного наследия в Таджикистане, способствовать продвижению «Русского мира». Мы ничего против не имеем», — резюмировал таджикский эксперт.