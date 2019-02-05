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Правительство Сирии сохранит военное присутствие Ирана на своей территории

Политика

«Сирийское правительство считает своим долгом поддержку иранских сил безопасности»

Правительство Сирии сохранит военное присутствие Ирана на своей территории
tasnimnews.com
КСИР

Тегеран, 5 февраля 2019, 20:26 — REGNUM  Правительство Сирии сохранит военное присутствие Ирана на своей территории, 5 февраля передает агентство Reuters.

«Сирийское правительство считает своим долгом поддержку иранских сил безопасности на сирийской территории», — заявил глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем, находящийся с визитом в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в ходе встречи с аль-Муаллемом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пообещал «твердо и адекватно» ответить на израильские атаки в Сирии.

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