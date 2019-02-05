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Китай выступает против наемничества в Африке

Политика

В Совбезе ООН прошли дебаты высокого уровня

Пекин, 5 февраля 2019, 20:25 — REGNUM  Постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН заявил о том, что Китай решительно выступает против использования наемников в Африке, что создает серьёзную угрозу миру и стабильности развивающихся африканских государств, сообщает 5 февраля Синьхуа.

Призвав международное сообщество неукоснительно выполнять цели и принципы Устава ООН, китайский дипломат предложил уважать лидерство африканских стран в региональных делах и поддерживать ускоренное развитие Черного континента. «КНР готова продолжать поддерживать мир, стабильность и развитие в Африке, совместно строить китайско-африканское сообщество единой судьбы», — подчеркнул постпред КНР.

Перед заседанием Ма Чжаосюй встретился с президентом Экваториальной Гвинеи — нынешним председателем Совбеза ООН — Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который поблагодарил Китай и лично Си Цзиньпина за неизменную поддержку и предложил укреплять двустороннее сотрудничество по всем направлениям.

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Китай и страны Африки
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