Генерал СБУ предложил взять в заложники российских наблюдателей из ОБСЕ

Киев, , 20:20 — REGNUM Генерал-лейтенант службы безопасности Украины Григорий Омельченко предложил украинским властям допустить российских наблюдателей в составе миссии ОБСЕ для наблюдения за украинскими выборами. Соответствующее заявление Омельченко сделал 5 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, украинские спецслужбы могли бы произвести задержание наблюдателей для последующего обмена на украинских моряков и политзаключенных.

«Я вообще не допускаю дискуссии, пускать или не пускать на территорию моей страны представителей врага-агрессора, которые убивают моих соотечественников, захватывают преступным способом в плен. В Российской Федерации десятки политзаключенных, и еще допускать их в Украину, чтобы они наблюдали за нашими выборами… Если бы я не был офицером спецслужб, то, возможно, я бы их пустил до остановки поезда на территории Украины. А дальше они бы оказались в тюрьмах. И начал бы вести разговор об обмене на наших военнопленных и заложников», — сказал Омельченко.

Он сообщил, что такая практика «очень хорошо коррелируется с международным правом и национальным законодательством».

«Не могли бы не поехать в составе этой делегации кадровые офицеры или службы внешней разведки, или ФСБ. Например, если бы ехало пятеро, то их было бы минимум двое», — считает Омельченко.

Он также поддержал открытие генпрокуратурой Украины уголовного производства в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, политик еще в студенчестве «был завербован КГБ, а теперь связан с ФСБ России».

«Медведчук был завербован под псевдонимом Соколовский. Это подтвердил президент Украины Леонид Кучма. А я это знаю по своей работе, когда в 1992 году был назначен начальником отдела военной контрразведки Службы безопасности Украины», — добавил Омельченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По ее словам, в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что прикажет государственной пограничной службе не пропускать наблюдателей от Российской Федерации на президентские выборы на Украине.