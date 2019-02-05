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Иран угрожает ответить Израилю в Сирии

Политика

«В качестве сдерживающего фактора и в качестве твердого и адекватного ответа»

Тегеран, 5 февраля 2019, 20:18 — REGNUM  Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранские военные готовы «твердо и адекватно» ответить на израильские атаки в Сирии, 5 февраля передает агентство Reuters.

«Если эти действия продолжатся, мы примем некоторые рассчитанные меры в качестве сдерживающего фактора и в качестве твердого и адекватного ответа… преступным и лживым правителям Израиля», — сообщил Шамхани.

Заявление Шамхани было сделано в ходе переговоров с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муалемом в Тегеране.

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Израиль и Иран
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