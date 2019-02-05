Депутат Рады: «Зеленский полностью зависит от Коломойского»

Киев, , 20:06 — REGNUM «Высокие рейтинги бизнесмена и шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах Украины — индикатор отчаяния тех, кто не может найти своего кандидата в избирательном бюллетене». Об этом 5 февраля пишет на своей странице в Фейсбуке депутат от Блока Петра Порошенко, соратник украинского олигарха Игоря Коломойского Мустафа Найем.

«По-человечески мне очень симпатичны сторонники Владимира Зеленского. Они хотят перемен, им многое надоело, и им тоже хочется видеть в политике новые лица. Поэтому даже если вы его, никто вас банить тут не будет. Команда «слуги народа» делает очень яркий, технологичный, развлекательный проект. Но рейтинги самого Владимира говорят вовсе не о том, что он хороший политик или человек, способный управлять страной. Да, он стал частью политической реальности, но его популярность — это не успех политика, а скорее индикатор отчаяния тех, кто не может найти своего кандидата в избирательном бюллетене», — считает Найем.

По его словам, Зеленский зависит от Коломойского.

«При всем уважении к кандидату и его сторонникам, верить в его независимость от Игоря Коломойского — это все равно, что верить в «слепой траст» Петра Порошенко, фандрайзинг Юлии Тимошенко или — чтобы совсем было понятно — в независимость Олега Ляшко от Рината Ахметова. То есть в целом, конечно, можно так считать, но для этого надо либо прикинуться шлангом, либо специально забыть таблицу умножения», — добавил Найем.

«P.S. А вообще, все это еще раз доказывает необходимость объединения адекватных людей. Если не будет единого кандидата сейчас, нам нужно брать инициативу в свои руки. Потому что шанс, упущенный на президентских выборах, приведет к непониманию, апатии и окончательному проигрышу на выборах в парламент», — подытожил Найем.

Напомним, в 2014 году на Украине во время избирательной кампании Петр Порошенко пообещал продать компанию Roshen, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Но осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с войной на Донбассе. После этого президент передал управление активами Roshen в «слепой траст» RothschildTrust (Schweiz) AG, который входит в группу Rothschild & Co.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января три украинские социологические компании (Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) опубликовали результаты совместного исследования электоральных предпочтений украинцев.

Согласно данным, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Зеленский (23%). За президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 15,7% респондентов.

При этом лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 9,3%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,1%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6,7%. Кандидата от партии «Укроп» Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, мэра Львова, лидера «Объединения «Самопомощь» Андрея Садового — 3,4%, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 2,7%. За кандидата от партии «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко — 2,2%, за кандидата от партии «Свобода» Руслана Кошулинского — 1,3%. Другие кандидаты не набирают 1% голосов.