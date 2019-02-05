Медведчук ответил на обвинения в государственной измене

Киев, , 19:59 — REGNUM Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ответил на выдвинутые против него на Украине обвинения в государственной измене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук выдвинул план по урегулированию конфликта в Донбассе, который предполагает предоставление региону автономии в составе Украины. Медведчук заявил, что в рамках автономии у Донбасса должен быть свой парламент и свое правительство.

По заявлению одного из депутатов Рады в отношении Медведчука было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Сам Медведчук уже заявил, что его предложение по урегулированию конфликта в Донбассе никак не противоречит действующей на Украине конституции и не нарушает никаких других законов Украины.

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