Исполнение ФЦП в Севастополе: «ЕР» предлагает конструктивное решение

Севастополь, , 19:52 — REGNUM Партия «Единая Россия» предлагает правительству Севастополя создать открытую «дорожную карту» по общественному контролю за своевременным освоением средств, выделяемых на развитие города в рамках Госпрограммы и ФЦП (федеральная целевая программа).

Данный формат работы позволит севастопольцам в режиме реального времени контролировать исполнением ФЦП. С таким заявлением выступил исполняющий полномочия секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин.

По его словам, в городе до сих пор не сданы ключевые для населения социальные объекты.

«Исполнение ФЦП на уровне 60% в 2018 году говорит само за себя. Это, конечно, недопустимо. Нам необходимо обеспечить общественный и партийный контроль за своевременным освоением выделяемых средств на развитие инфраструктуры. Предлагаем Правительству Севастополя создать «дорожную карту» по реализации федеральной целевой программы по развитию Севастополя и опубликовать ее на сайте Правительства и Партии», — отметил парламентарий.

По его словам, «такой формат работы может быть применен впервые и обеспечит общественный контроль за реализацией ФЦП, а также позволит вывести на новый, более качественный уровень, коммуникацию между исполнительной властью и жителями Севастополя».

«Люди должны видеть и контролировать, как и насколько своевременно расходуются деньги на развитие города», — резюмировал Дмитрий Саблин.

Напомним, ранее премьер-министра РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал следить за своевременным освоением выделяемых средств на развитие инфраструктуры Крыма и Севастополя.

Дмитрий Медведев сообщил об утверждении Государственной программы развития полуострова, в которую вошла и действующая ФЦП.

Всего до 2022 года на реализации этих задач Крым и Севастополь получат почти 310 млрд рублей.

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