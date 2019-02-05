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Число зарегестрированных кандидатов в президенты на Украине выросло до 34

Политика

ЦИК зарегистрировал ещё четверых кандидатов

Киев, 5 февраля 2019, 19:45 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 5 февраля, зарегистрировала ещё четверых кандидатов в президенты. Таким образом общее число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на данный момент составляет 34 человека.

«Сегодня комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрированы 34 кандидата на пост президента Украины», — сказано в сообщении пресс-службы ЦИК Украины.

Сегодня были зарегистрированы — Виктор Кривенко от партии «Народный Рух Украины», Сергей Кривонос от партии «Воины АТО», самовыдвиженцы Сергей Носенко и Руслан Ригованов.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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