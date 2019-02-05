Греция готова поддержать заявку Македонии на членство в НАТО

Афины , , 19:43 — REGNUM Власти Греции намерены поддержать одобрение заявки Македонии на членство в НАТО уже на текущей неделе, 5 февраля передает агентство Associated Press.

Представители 29 стран-участниц альянса планируют подписать соглашение 6 февраля, после чего заявка должна быть ратифицирована отдельно каждым членом НАТО. Греческий парламент рассмотрит соглашение 8 февраля.

На протяжении 28 лет, до соглашения о переименовании Македонии в «Северную Македонию», Греция блокировала все попытки присоединения своего соседа к НАТО и ЕС.

Читайте также: Президент Кипра поздравил Ципраса с прекращением спора с Македонией