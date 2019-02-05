Эксперт напомнил, как Порошенко призывал поменять Конституцию, но не сел

Москва, , 20:38 — REGNUM Сейчас на Украине стало больше возможностей сфальсифицировать результаты выборов, чем при экс-президенте Викторе Януковиче. Такое мнение 5 февраля высказал политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Порошенко обрушился на пророссийских политиков и буквально на следующий же день возбуждают дело против Виктора Медведчука. Автономия Донбассу — ушедший поезд, раньше надо было это делать. Но Медведчук предлагает конституционным способом изменить Конституцию. Не насильственным, а так, как положено по закону. Порошенко вчера жестко сказал, что депутаты обязаны проголосовать за изменения в Конституцию. Ну, тогда надо всех, кто предлагает Конституцию Украины изменить, сажать. Люди пришли к власти в ходе антиконституционного переворота, а сейчас пытаются сажать людей, которые предлагают менять Конституцию мирным способом», — отметил Корнилов.

Также политолог напомнил, что при Януковиче на каждом избирательном участке была камера видеонаблюдения, а действующая власть их убрала. Кроме того, сейчас на «демократичной» Украине стали намного чаще нападать на журналистов, чем до свержения законной власти в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля украинская генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В действиях политика надзорное ведомство усмотрело признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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